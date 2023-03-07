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Главный тренер ЦСКА Райкович: «Наша задача — всегда побеждать»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями от победы над МБА (91:81) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, должен отдать должное МБА, соперник провел отличный матч, — цитирует пресс-служба лиги Райковича. — В конце мы хотели дать лидерам отдохнуть, но они просто не дали нам такой возможности. Первое место в регулярке обеспечено, но никаких экспериментов мы делать в оставшихся матчах не будем. Наша задача — всегда побеждать».

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Зенитом» 13 марта, а МБА встретится с УНИКСом на день раньше.

Источник: Единая лига ВТБ
БК МБА
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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