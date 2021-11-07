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«Локомотив-Кубань» победил «Енисей»

18:19
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«Локомотив-Кубань» принимал «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 101:93.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 101:93 (21:30, 21:17, 22:13, 37:33)

7 ноября.

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Калев» (Таллин) — 93:91 ОТ (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11)

7 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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