«Локомотив-Кубань» победил «Енисей»
«Локомотив-Кубань» принимал «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 101:93.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 101:93 (21:30, 21:17, 22:13, 37:33)
7 ноября.
«Цмоки-Минск» (Минск) — «Калев» (Таллин) — 93:91 ОТ (23:16, 15:20, 14:14, 28:30, 13:11)
7 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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