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«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Парму»

20:46
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«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Парму» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли со счетом 79:65.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Парма» (Пермь) — 79:65 (21:14, 16:21, 17:22, 25:8)

8 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/

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