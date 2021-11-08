«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Парму»
«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Парму» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли со счетом 79:65.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Парма» (Пермь) — 79:65 (21:14, 16:21, 17:22, 25:8)
8 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
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