«Локомотив-Кубань» объявил о переподписании контракта с Акун-Перселлом

Форвард Девон Акун-Перселл продолжит карьеру в составе «Локомотива-Кубань».

Он будет играть за команду в сезоне-2023/24.

30-летний Акун-Перселл дебютировал в составе «Локо» 10 января 2023 года в матче против «Зенита». Всего в составе клуба форвард провел 27 матчей. В среднем он проводил на паркете 25 минут, его статистические показатели — 13,4 очка, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1,6 перехвата.