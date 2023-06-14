Обвиняемые по делу Алексея Шведа отпущены из-под стражи

По информации «СЭ», фигурантам дела об избиении призера Олимпийских игр Алексея Шведа Князю и Рамзину Амираслановым, а также Глебу Писареву изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу (5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца).

Троих фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде до решения суда. Напомним, что Рамзину Амирасланову 17 лет, Князю Амирасланову и Глебу Писареву по 20. Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров остается под стражей.

По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь, и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Другие участники конфликта также участвовали в драке.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка. Он, увидев драку, вступился за своего товарища. По его словам, он получил удары от Глеба Писарева и Князя Амирасланова.

Отец Писарева заявил СМИ, что это [появление в деле второго потерпевшего] сделано специально, ибо следствие хочет квалифицировать преступление: группой лиц.