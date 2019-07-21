Кендрик Перри покинул "Нижний Новгород"

Американский защитник Кендрик Перри, выступавший в прошлом сезоне за "Нижний Новгород", продолжит карьеру во французском клубе "Метрополитан 92", сообщает официальный сайт нижегородцев.

В составе "Нижнего Новгорода" 27-летний баскетболист провел 18 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 16,2 очка, 3,3 подбора, 6,8 передач и 1,3 перехвата. В Лиге чемпионов его показатели составили 15,3 очка, 3,6 подбора и 5,3 передачи в 15 матчах.