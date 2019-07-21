Кендрик Перри покинул "Нижний Новгород"

Американский защитник Кендрик Перри, выступавший в прошлом сезоне за "Нижний Новгород", продолжит карьеру во французском клубе "Метрополитан 92", сообщает официальный сайт нижегородцев.
В составе "Нижнего Новгорода" 27-летний баскетболист провел 18 матчей в Единой Лиге ВТБ, набирая в среднем 16,2 очка, 3,3 подбора, 6,8 передач и 1,3 перехвата. В Лиге чемпионов его показатели составили 15,3 очка, 3,6 подбора и 5,3 передачи в 15 матчах.
Кендрик Перри продолжит свою карьеру во французском клубе «Метрополитан 92».— BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) July 21, 2019
Мы от всей души благодарим КейПи за отличный сезон и вклад в достижения БК «НН».
We want to thank @kendrick3perry for the season in Nizhny Novgorod. Wish you all the best in new team. #StayDangerous pic.twitter.com/YLvQeAq4vf
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