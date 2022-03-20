Иван Лазарев переходит в УНИКС

Как стало известно «СЭ», российский центровой Иван Лазарев продолжит карьеру в казанском УНИКСе. У чемпиона Евролиги в составе ЦСКА также было предложение от пермской «Пармы», но в итоге он решил подписать контракт с клубом из столицы Татарстана.

Напомним, что недавно 31-летний баскетболист возобновил свою карьеру, сыграв несколько матчей за МБА в Суперлиге-1.

На этой неделе стало понятно, что московский клуб не сможет продолжить борьбу за попадание в плей-офф.