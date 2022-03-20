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Сегодня, 14:59

«Енисей» на свое площадке победил «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Енисей» на свое площадке победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска выиграла со счетом 87:79.

«Енисей» прервал серию из четырех поражений подряд в лиге ВТБ. Благодаря победе красноярский клуб поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» проиграл пятый матч подряд и идет 7-м.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» на выезде сыграет с «Пармой». Встреча пройдет 27 марта. «Нижний Новгород» 28 марта сыграет с «ЦСКА».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород» — 87:79 (20:29, 28:14, 23:15, 16:21)

БК Енисей
БК Нижний Новгород
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