«Енисей» на свое площадке победил «Нижний Новгород»

«Енисей» на свое площадке победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Красноярска выиграла со счетом 87:79.

«Енисей» прервал серию из четырех поражений подряд в лиге ВТБ. Благодаря победе красноярский клуб поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» проиграл пятый матч подряд и идет 7-м.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» на выезде сыграет с «Пармой». Встреча пройдет 27 марта. «Нижний Новгород» 28 марта сыграет с «ЦСКА».

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«Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород» — 87:79 (20:29, 28:14, 23:15, 16:21)