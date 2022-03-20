Начало матча «Астана» — «Автодор» перенесено на 5 часов из-за задержки рейса с саратовской командой

Начало матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» — «Автодор» перенесено, сообщает официальный сайт клуба из Казахстана.

Причина переноса — задержка рейса «Автодора» из Саратова в Нур-Султан.

Изначально матч должен был начаться сегодня в 12.00 по московскому времени. Новое время начала игры — 17.00.

«Автодор» занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ с 8 победами и 5 поражениями. «Астана» идет на 8-й строчке с 3 победами и 10 поражениями.