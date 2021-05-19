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Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»

23:09
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» (104:107 ОТ) в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это была типичная игра плей-офф. Счет в серии равный», — цитирует специалиста официальный сайт московских армейцев 19 мая.

Счет в серии стал равным — 1-1. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос — 27 очков. У армейцев 28 очков набрал Уилл Клайберн.

Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-05-19-zenit-cska-report/

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