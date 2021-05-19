Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» (104:107 ОТ) в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю «Зенит» с победой. Это была типичная игра плей-офф. Счет в серии равный», — цитирует специалиста официальный сайт московских армейцев 19 мая.
Счет в серии стал равным — 1-1. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос — 27 очков. У армейцев 28 очков набрал Уилл Клайберн.
Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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