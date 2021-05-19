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«Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии с ЦСКА

22:29
ЦСКА уступил «Зениту». Фото ПБК ЦСКА.
ЦСКА уступил «Зениту». Фото ПБК ЦСКА.
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«Зенит» обыграл ЦСКА (107:104 ОТ) во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии стал равным — 1-1.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос — 27 очков. У армейцев 28 очков набрал Уилл Клайберн.

Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 107:104 ОТ (15:18, 16:21, 20:20, 24:16, 32:29)

Счет в серии: 1-1.

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