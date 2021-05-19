Главный тренер «Зенита» высказался о победе над ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА (107:104 ОТ) в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Во-первых, спасибо всем фанатам, что были с нами, они помогали нам в тяжелых моментах. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. Практически вся игра шла очко за очком. В первые двадцать минут игры мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно. Мы играли лучше в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. В последней части третьей четверти нам удалось немного сократить отставание. С четвертой четверти и до конца игры у нас были возможности выиграть — и в первом овертайме, и во втором. Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве», — цитирует Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Счет в серии стал равным — 1-1. Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/zenit-pobezhdaet-tsska-vo-vtorom-overtajme-i-sravnivaet-schet-v-serii/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю