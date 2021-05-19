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Главный тренер «Зенита» высказался о победе над ЦСКА

23:22
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА (107:104 ОТ) в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, спасибо всем фанатам, что были с нами, они помогали нам в тяжелых моментах. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. Практически вся игра шла очко за очком. В первые двадцать минут игры мы были неэффективны, поэтому ЦСКА и удалось создать преимущество. В третьей четверти они играли великолепно. Мы играли лучше в защите, но им удавалось забрасывать в сложных ситуациях. В последней части третьей четверти нам удалось немного сократить отставание. С четвертой четверти и до конца игры у нас были возможности выиграть — и в первом овертайме, и во втором. Мы вернулись в эту серию, сейчас нам необходимо восстановиться и ждать следующей игры в Москве», — цитирует Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Счет в серии стал равным — 1-1. Серия продолжается до трех побед. Следующие матчи пройдут в Москве 22 и 24 мая.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/zenit-pobezhdaet-tsska-vo-vtorom-overtajme-i-sravnivaet-schet-v-serii/

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