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Источник: Кулагин требует от «Локомотива-Кубани» почти 40 миллионов отступных

10:10
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Бывший защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин начал судебный процесс с клубом за якобы незаконное расторжение контракта, сообщает Telegram-канал Mash 22 марта.

По данным источника, 28-летний баскетболист требует от бывшего клуба 29 миллионов 200 тысяч рублей за незаконный разрыв контракта, восемь миллионов зарплаты, бонусы и премии, которые краснодарцы не выплатили, а также полмиллиона рублей моральной компенсации.

23 июля 2020 стало известно, что «Локомотив-Кубань» разорвал контракт с Кулагиным, на данный момент игрок пребывает без клуба.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/24268

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