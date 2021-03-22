Источник: Кулагин требует от «Локомотива-Кубани» почти 40 миллионов отступных

Бывший защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Кулагин начал судебный процесс с клубом за якобы незаконное расторжение контракта, сообщает Telegram-канал Mash 22 марта.

По данным источника, 28-летний баскетболист требует от бывшего клуба 29 миллионов 200 тысяч рублей за незаконный разрыв контракта, восемь миллионов зарплаты, бонусы и премии, которые краснодарцы не выплатили, а также полмиллиона рублей моральной компенсации.

23 июля 2020 стало известно, что «Локомотив-Кубань» разорвал контракт с Кулагиным, на данный момент игрок пребывает без клуба.