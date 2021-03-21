Алексей Швед пропустит матч Единой лиги ВТБ с «Зелена-Гурой»

Защитник «Химок» Алексей Швед не примет участия в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с польским клубом «Зелена-Гура», сообщает сайт подмосковного клуба.

Швед пропустит встречу, которая пройдет в понедельник в Польше, из-за повреждения спины. Ожидается, что баскетболист сможет вернуться к тренировкам в основной группе «Химок» в ближайшие дни.

В текущем сезоне 32-летний Швед провел 10 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирая 24,3 очка.