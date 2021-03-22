Тренер ЦСКА Итудис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Калева»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 22 марта в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Калева».

«Калев» — команда с большим количеством талантливых игроков. Они доказали это, когда обыграли, перебросали нас в Москве. Об этом нужно помнить и отнестись к сопернику с уважением", — считает Итудис.

В матче первого круга армейцы дома потерпели поражение в овертайме 102:107.

Встреча «Калев» — ЦСКА состоится в понедельник, 22 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, эстонцы — десятые.