Тренер ЦСКА Итудис поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Калева»
11:01
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 22 марта в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Калева».
«Калев» — команда с большим количеством талантливых игроков. Они доказали это, когда обыграли, перебросали нас в Москве. Об этом нужно помнить и отнестись к сопернику с уважением", — считает Итудис.
В матче первого круга армейцы дома потерпели поражение в овертайме 102:107.
Встреча «Калев» — ЦСКА состоится в понедельник, 22 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент армейцы занимают третье место в турнирной таблице, эстонцы — десятые.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-03-22-kalev-cramo-cska-preview/
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