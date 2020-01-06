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«Химки» обыграли ЦСКА и упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ

16:59
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» обыграли ЦСКА со счетом 96:80. Для «Химок» эта победа стала 12-й в 13 матчах турнира, они возглавляют Единую лигу ВТБ. ЦСКА имеет четыре поражения в 14 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» — ЦСКА (Москва) — 96:80 (20:21, 25:20, 24:17, 27:22)

Х: Тимма (26), Швед (18), Эванс (17), Йович (11).

Ц: Хиллиард (24), Джеймс (20), Хэккетт (10).

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/

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