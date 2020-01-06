«Химки» обыграли ЦСКА и упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ
16:59
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» обыграли ЦСКА со счетом 96:80. Для «Химок» эта победа стала 12-й в 13 матчах турнира, они возглавляют Единую лигу ВТБ. ЦСКА имеет четыре поражения в 14 матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» — ЦСКА (Москва) — 96:80 (20:21, 25:20, 24:17, 27:22)
Х: Тимма (26), Швед (18), Эванс (17), Йович (11).
Ц: Хиллиард (24), Джеймс (20), Хэккетт (10).
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...