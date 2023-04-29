Паскуаль — о победе над УНИКСом: «Матч-триллер, в котором все решили штрафные и оборона»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу налд УНИКСом (82:80) в шестом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Игра сегодня была эмоциональной, это типичный баскетбол для плей-офф. Шестой матч, в котором нет незначительных вещей. Обе команды показывали неплохой баскетбол, в защите мы старались играть так хорошо, как только можем. Матч-триллер, в котором все решили штрафные и оборона. Обе команды попытались победить в концовке, но, к счастью, удалось это нам», — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.