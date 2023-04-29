«Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома обыграл УНИКС в шестом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 82:80.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. В составе победителей лучшим стал Калеб Хоумсли — 16 очков.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 82:80 (26:22, 21:17, 16:21, 18:20)