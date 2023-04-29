Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

29 апреля, 16:08

«Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» — УНИКС — 81:80.
Фото Единая лига ВТБ

«Зенит» дома обыграл УНИКС в шестом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 82:80.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. В составе победителей лучшим стал Калеб Хоумсли — 16 очков.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Решающий матч пройдет 2 мая в Казани. Начало — в 20.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 82:80 (26:22, 21:17, 16:21, 18:20)

БК Зенит
БК УНИКС
14
7
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Курбанов рассказал, за счет чего ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом»

Паскуаль — о победе над УНИКСом: «Матч-триллер, в котором все решили штрафные и оборона»
Новости
RSS RSS
Все новости