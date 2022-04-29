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Сегодня, 22:28

Главный тренер УНИКСа прокомментировал выход команды в «Финал четырех»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал выход команды в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ.

В четвертьфинале казанцы обыграли «Автодор» в серии до трех побед (3-0).

«Прежде всего, хочу отметить игру «Автодора». Сегодня соперник создал нам серьезные проблемы. Мы плохо стартовали после большого перерыва. Также в заключительной четверти мы смогли забить в корзину соперника всего 13 очков. Это неудовлетворительный для нас показатель», — приводит слова тренера сайт лиги.

УНИКС оформил выход в полуфинал и в серии до 3 побед встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-boretsya-do-kontsa-uniks-oformlyaet-vyhod-v-polufinal/
БК Автодор
БК УНИКС
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