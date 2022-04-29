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Сегодня, 22:31

Тренер «Автодора» оценил выступление команды в плей-офф Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов оценил выступление команды в плей-оф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале саратовцы уступили УНИКСу (0-3).

«Нас захлестывают эмоции. Мы хотели дать УНИКСу бой, показать, что мы — команда. Я благодарен парням за то, что они проявили сегодня настоящий мужской характер. Молодые ребята делают уверенные шаги в баскетболе, каждую игру выкладываются по-максимуму.

Отмечу прогресс, который наметился в последних встречах как с УНИКСом, так и в заключительном матче регулярного сезона с «Локомотивом-Кубань». Отлично проявили себя Петенев, Квитковских, Михайловский, Минченко. Остальные ребята с каждым матчем чувствуют себя более уверенно, несмотря на ошибки. Главное — делать правильные выводы", — цитирует тренера сайт лиги.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-boretsya-do-kontsa-uniks-oformlyaet-vyhod-v-polufinal/
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