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Сегодня, 23:31

Перасович — о победе над «Зенитом»: «В начале третьей четверти удалось сделать разницу, которая оказалась решающей»

Мария Гусева
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (78:63) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Каждый матч в этой серии плей-офф чрезвычайно важен, поэтому я очень рад сегодняшней победе, — цитирует пресс-служба лиги Перасовича. — Она далась нам очень тяжело, особенно после нервного начала. Обе команды показали совсем другую игру по сравнению с последней встречей в Санкт-Петербурге, когда за первую четверть набрали столько же очков, сколько сегодня за половину. Очевидно, что мы лучше себя чувствуем в такого рода баскетболе, но игра на игру не приходится. Так что посмотрим, что произойдет в следующем матче. В начале третьей четверти нам удалось сделать разницу, которая оказалась решающей».

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч между командами пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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