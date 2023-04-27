Паскуаль: «Преимущество УНИКСа было слишком большим»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от УНИКСа (63:78) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«В стартовые 20 минут на площадке шла равная игра. Обе команды понимали всю важность встречи — серьезно действовали в защите, но в нападении играли нервно, промахивались открытые броски, штрафные и не забивали легкие мячи. Однако для такой игры это естественно.

В раздевалке во время большого перерыва мы говорили о том, что та команда, которая будет контролировать игру в третьей четверти, наиболее вероятно и одержит победу. В третьей четверти мы полностью потеряли контроль как в нападении, так и в защите и разрушили игру. Затем мы пытались вернуться, но это оказалось невозможным, потому что преимущество хозяев было слишком большим», — цитирует пресс-служба лиги Паскуаля.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.