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Сегодня, 22:13

УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперед в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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УНИКС — «Зенит».
Фото Единая лига ВТБ

УНИКС на своей площадке обыграл «Зенит» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 78:63.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ненад Дмитриевич, набравший 32 очка. У «Зенита» отличился Томас Эртель — 13 очков.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч между командами пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 78:63 (15:15, 15:12, 26:13, 22:23)

Счет в серии: 3-2.

БК Зенит
БК УНИКС
5
1
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