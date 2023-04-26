УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперед в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

УНИКС на своей площадке обыграл «Зенит» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ — 78:63.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ненад Дмитриевич, набравший 32 очка. У «Зенита» отличился Томас Эртель — 13 очков.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч между командами пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 78:63 (15:15, 15:12, 26:13, 22:23)

Счет в серии: 3-2.