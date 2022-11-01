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Райкович — о победе над «Зенитом»: «В конце мы должны были контролировать матч лучше»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Поздравляю свою команду с победой. Это первая официальная игра с «Зенитом» в этом сезоне, и мы проводили ее в гостях. В конце мы должны были контролировать матч лучше, но «Зенит» — хорошая команда, которая заставила нас сыграть так и сделать матч более интересным для болельщиков. Это начало сезона, до плей-офф очень много времени, но это очень важная победа для нас. Надеюсь, мы сможем дальше отталкиваться от нее», — цитирует тренера сайт лиги.

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ и без поражений идет на первом месте в таблице. «Зенит» (пять побед и два поражения) располагается на третьей строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-vyigryvaet-v-matche-nedeli-i-ostaetsya-nepobedimym-v-novom-sezone/
БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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