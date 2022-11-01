ЦСКА в гостях победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА в гостях победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб выиграл со счетом 85:80.

В составе московской команды 20 очков набрал центровой Никола Милутинов. У «Зенита» по 24 очка на счету защитников Тома Эртеля и Дмитрия Кулагина.

ЦСКА одержал седьмую победу подряд и делит первое место в УНИКСом в турнирной таблице. «Зенит» потерпел второе поражение в сезоне и остается на третьей строчке.

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«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 80:85 (15:22, 20:27, 21:17, 24:19)