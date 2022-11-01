Хавьер Паскуаль: «Нужно поздравить ЦСКА, в этой игре они были лучше нас»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль признал закономерность поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нужно поздравить ЦСКА, в этой игре они были лучше нас. Мы не были готовы играть, много травм. Соломон сыграл после одной тренировки и укола, Торопов все еще восстанавливается. Но спасибо им, что они помогли команде. Мы не смогли хорошо сыграть в защите, из-за травм сложно наигрывать это на тренировках. В конце мы играли получше — как в защите, так и в нападении, стали устойчивее морально, но в конце концов мы не смогли выиграть, хоть и могли», — приводит слова тренера сайт лиги.

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ и без поражений идет на первом месте в таблице. «Зенит» (пять побед и два поражения) располагается на третьей строчке.