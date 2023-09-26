Гендиректор «Зенита» заявил, что этим летом у Паскуаля было достаточно предложений от серьезных клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» подчеркнул, что все трансферы межсезонья были одобрены главным тренером клуба.

— До начала июля у Чави Паскуаля была опция выхода из контракта. Этот момент сильно сказался на селекции?

— У него было достаточно предложений от серьезных клубов, но у обеих сторон была уверенность, что мы продолжим двигаться вместе. Поэтому все, что касается нашей селекции, делалось исключительно с участием Паскуаля. Все игроки до единого получили одобрение от нашего главного тренера.

— При этом у вас и спортивного директора Маноса Пападопуса был план B в случае ухода испанского специалиста?

— План B всегда должен быть, но лучше им не пользоваться.

В июле «Зенит» сообщил, что Паскуаль, контракт которого действует до конца сезона-2023/24, продолжит работу с командой.