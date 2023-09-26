Гендиректор «Зенита» высказался о проблеме перевода зарплат иностранным игрокам

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» отметил, что на легионеров, выступающих в команде не оказывается давления.

— Насколько сложно сейчас переводить деньги иностранным игрокам?

— Это крайне непредсказуемый процесс. Мы платим законную зарплату гражданам Евросоюза и США. И им создаются сложности в ее получении. Это абсурдно, как и многое в текущем моменте. Очень сложно объяснить эти действия логикой.

— На ваших легионеров по-прежнему оказывают давление правительства их стран и общественность?

— Не надо проводить параллели между реакцией официальных лиц и реакцией обычных людей. Это могут быть совершенно разные точки зрения. Во всех европейских странах большинство людей абсолютно дружелюбные. У нас интернациональный коллектив, в нем собраны люди из разных стран. Мы прекрасно владеем ситуацией и понимаем, что происходит в реальности. Со стороны общественности никакого давления нет.