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Сегодня, 16:30

Гендиректор «Зенита» высказался о проблеме перевода зарплат иностранным игрокам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» отметил, что на легионеров, выступающих в команде не оказывается давления.

— Насколько сложно сейчас переводить деньги иностранным игрокам?

— Это крайне непредсказуемый процесс. Мы платим законную зарплату гражданам Евросоюза и США. И им создаются сложности в ее получении. Это абсурдно, как и многое в текущем моменте. Очень сложно объяснить эти действия логикой.

— На ваших легионеров по-прежнему оказывают давление правительства их стран и общественность?

— Не надо проводить параллели между реакцией официальных лиц и реакцией обычных людей. Это могут быть совершенно разные точки зрения. Во всех европейских странах большинство людей абсолютно дружелюбные. У нас интернациональный коллектив, в нем собраны люди из разных стран. Мы прекрасно владеем ситуацией и понимаем, что происходит в реальности. Со стороны общественности никакого давления нет.

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
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