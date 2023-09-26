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Сегодня, 17:30

Церковный о Карасеве: «Уровень таланта Сергея полностью не реализован»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что ждет прорывного сезона от форварда команды Сергея Карасева.

«Считаю, что уровень таланта Сергея полностью не реализован, — подчеркнул «СЭ» руководитель «Зенита». — Это один из самых одаренных действующих российских баскетболистов. Даже в чемпионском сезоне Карасев не сыграл так, как может. Ему, наверно, не везет с травмами, повреждениями. Надеюсь, что в новом сезоне все будет складываться для него иначе. Верю, что мы увидим другого Сергея».

В прошлом сезоне Лиги ВТБ 29-летний форвард в среднем набирал 7,1 очко и 2,7 подбора.

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
Сергей Карасев (баскетбол)
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