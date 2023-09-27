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Емченко: «Игра ЦСКА сейчас строится через Уэйра, который показал феноменальную игру в Суперкубке»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался об игре защитника ЦСКА Каспера Уэйра, который стал самым результативным игроком Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

Американский баскетболист в среднем за игру набирал 35 очков.

«Игра ЦСКА сейчас строится через Уэйра, который показал феноменальный уровень на турнире. Индивидуально он очень силен, атлетичен, талантлив. Хватит ли его на весь сезон? Не знаю какое у него здоровье, так что сложно сказать. Очень круто, когда игрок может играть столько времени и быть полезным как в защите, так и в нападении», — цитирует Емченко Metaratings.ru.

Победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ стал «Зенит». В финале турнира клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 85:83.

Источник: https://metaratings.ru/news/emchenko-igra-cska-stroitsya-cherez-ueira-kotoryi-pokazal-fenomenalnuyu-igru-na-superkubke-288980/
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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