Форвард «Зенита» Мики принял решение покинуть клуб. Основным претендентом на игрока считается «Фенербахче»

Форвард «Зенита» Джордан Мики принял решение покинуть клуб после окончания нынешнего сезона в Единой лиги ВТБ, сообщает журналист Маттео Андреани в Twitter.

Основным претендентом на игрока называется турецкий «Фенербахче». Также Мики входит в сферу интересов итальянских «Милана и «Виртуса».

В нынешнем сезоне Мики был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате Джордан Мики провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи.