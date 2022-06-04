Форвард «Зенита» Мики принял решение покинуть клуб. Основным претендентом на игрока считается «Фенербахче»
Форвард «Зенита» Мики принял решение покинуть клуб после окончания сезона
Форвард «Зенита» Джордан Мики принял решение покинуть клуб после окончания нынешнего сезона в Единой лиги ВТБ, сообщает журналист Маттео Андреани в Twitter.
Основным претендентом на игрока называется турецкий «Фенербахче». Также Мики входит в сферу интересов итальянских «Милана и «Виртуса».
В нынешнем сезоне Мики был признан лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате Джордан Мики провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи.
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