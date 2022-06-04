Бывший тренер сборной России считает, что Итудис и Паскуаль покинут ЦСКА и «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис покинут клубы по окончании сезона.

«Паскуаль все равно уйдет, как бы мы ни хотели. Это топовый тренер, он найдет себе команду. Думаю, у него уже есть предложения, как и у Итудиса. Все-таки играть во внутреннем чемпионате и выступать в Евролиге — две разные вещи. К тому же, я думаю, мало кто из иностранцев останется, мало кого удастся удержать. Все эти баскетболисты, которые находятся в обойме, получат достойные приглашения от команд Евролиги. Что нам удивляться? Надо просто закончить сезон. И в ЦСКА, и в «Зените» наступают совершенно другие времена, мы должны быть к этому готовы», — цитирует Metaratings.ru Елевича.

В прошлой игре «Зенит» обыграл ЦСКА (82:63) в 6 матче финала Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии (3:3). Заключительный матч серии пройдет 5 июня. Начало матча — 14:00 по московскому времени.