Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:30

Бывший тренер сборной России считает, что Итудис и Паскуаль покинут ЦСКА и «Зенит»

Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис покинут клубы по окончании сезона.

«Паскуаль все равно уйдет, как бы мы ни хотели. Это топовый тренер, он найдет себе команду. Думаю, у него уже есть предложения, как и у Итудиса. Все-таки играть во внутреннем чемпионате и выступать в Евролиге — две разные вещи. К тому же, я думаю, мало кто из иностранцев останется, мало кого удастся удержать. Все эти баскетболисты, которые находятся в обойме, получат достойные приглашения от команд Евролиги. Что нам удивляться? Надо просто закончить сезон. И в ЦСКА, и в «Зените» наступают совершенно другие времена, мы должны быть к этому готовы», — цитирует Metaratings.ru Елевича.

В прошлой игре «Зенит» обыграл ЦСКА (82:63) в 6 матче финала Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии (3:3). Заключительный матч серии пройдет 5 июня. Начало матча — 14:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/byvshiy-glavnyy-trener-sbornoy-rossii-elevich-paskual-i-itudis-uydut-1282350/
БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
Какие футболисты РПЛ подорожали больше всего. Сколько теперь стоят Захарян, Мартинс и Сергеев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» и «Болонья» интересуются форвардом «Зенита» Мики
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости