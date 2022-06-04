Итудис рассказал, что взволнован перед седьмым матчем финала Единой лиги ВТБ против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Мы взволнованы. Если бы кто-то сказал мне раньше, что мы сыграем решающий матч сезона перед нашими болельщиками в Москве, я бы согласился. Ждем начала этой игры. Хорошо, что у нас не осталось билетов, спасибо болельщикам. Это означает, что у них большие ожидания, и они будут поддерживать команду», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 5 июня в Москве, начало — в 14.00. Победитель встречи станет чемпионом по итогам сезона-2021/22.

ЦСКА — 10-кратный победитель Единой лиги ВТБ. «Зенит» четырежды становился бронзовым призером, в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга впервые в истории дошел до финальной серии плей-офф.