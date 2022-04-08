Форвард Кузминскас расторг контракт с «Зенитом»

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Миндаугасом Кузминскасом по соглашению сторон, сообщает сайт команды.

Литовский форвард присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За 10 матчей в Единой лиге ВТБ его статистика составила 7,0 очков, 1,9 подборов, 0, передач. За 22 матчей в Евролиге — 5,0 очков, 2,0 подборов, 0,3 передач.

Лучший матч в составе «зенитовцев» Миндаугас провел 10 февраля 2022 года против берлинской «Альбы»: 18 очков (7/10 двухочковых), 5 подборов, 2 перехвата.