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Сегодня, 18:14

Форвард Кузминскас расторг контракт с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» объявил о расторжении контракта с Миндаугасом Кузминскасом по соглашению сторон, сообщает сайт команды.

Литовский форвард присоединился к «Зениту» летом 2021 года. За 10 матчей в Единой лиге ВТБ его статистика составила 7,0 очков, 1,9 подборов, 0, передач. За 22 матчей в Евролиге — 5,0 очков, 2,0 подборов, 0,3 передач.

Лучший матч в составе «зенитовцев» Миндаугас провел 10 февраля 2022 года против берлинской «Альбы»: 18 очков (7/10 двухочковых), 5 подборов, 2 перехвата.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5656
БК Зенит
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