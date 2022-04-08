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Сегодня, 15:02

«С НБА не получилось и мне позвонили из ЦСКА». Йеребко — о подписании контракта с армейцами

Юнас Йеребко рассказал подробности перехода в ЦСКА
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Шведский баскетболист Юнас Йеребко прокомментировал свой переход в ЦСКА.

«После ситуации с «Химками» в прошлом сезоне баскетбол не был моим приоритетом. Я давно не виделся с семьей. Недавно у меня родился сын, а летом было много вариантов продолжения карьеры, но я предпочел их не использовать, а попробовать вернуться в НБА. С этим не получилось. Тогда я решил подождать другого хорошего предложения, и мне позвонили из ЦСКА.

Здорово вернуться в Москву, снова поиграть с Алексеем Шведом и поработать с тренером Итудисом — стать частью очень сильной команды. А в ее силе я мог убедиться лично, когда играл с ней", — сказал Йеребко официальному Youtube-каналу ЦСКА.

В прошлом сезоне в составе «Химок» шведский баскетболист провел 9 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру он набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи.

Ранее из-за перехода в ЦСКА Йеребко раскритиковали в Швеции.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W6-fSYeckLA&ab_channel=%D0%9F%D0%91%D0%9A%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
БК ЦСКА
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