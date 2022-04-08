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Сегодня, 21:49

«Локомотив-Кубань» с крупным счетом победил «Парму»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» с крупным счетом победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Краснодара на своей площадке одержала победу со счетом 101:74.

Самыми результативными игроками матча стали Валерий Лиходей из «Пармы» и Джонатан Мотли из клуба «Локомотив-Кубань», они набрали по 19 очков.

«Локомотив-Кубань» располагается на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв девять из 16 матчей. «Парма» с тем же результатом занимает шестую строчку.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма» (Пермь) — 101:74 (33:13, 21:24, 23:21, 24:16)

8 апреля.

БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
1
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