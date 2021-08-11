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Егор Сытников проведет сезон в «Нижнем Новгороде» на правах аренды

17:15
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Российский защитник Егор Сытников проведет сезон в «Нижнем Новгороде», информирует пресс-служба клуба в Instagram.

Между российским клубом и словенской «Цедевитой-Олимпией» достигнуто соглашение по аренде 19-летнего баскетболиста до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне в 12 матчах статистика Сытникова составила 9,4 очка, 2,1 подбора и 1,2 передачи. Его контракт с клубом рассчитан еще на 3 сезона.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSbp3QlFuq5/

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