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Нэйт Уолтерс покинул УНИКС и вернулся в «Црвену Звезду»

22:34
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Разыгрывающий УНИКСа Нэйт Уолтерс покинул команду по истечении контракта на 1 год, сообщает пресс-лужба казанского клуба.

По данным Eurohoops, он вернулся в «Црвену Звезду», за которую выступал в сезоне-16/17.

Уолтерс пополнил состав УНИКСа в 2020 году, перейдя из «Маккаби». Из-за травм он вышел на паркет лишь в 19 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ.

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Иван Шитик все материалы автора

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