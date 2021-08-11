Алексей Швед стал свободным агентом
Защитник Алексей Швед и БК «Химки» договорились о расторжении контракта, который был действителен до конца сезона-2022/23. Эту информацию «СЭ» подтвердил агент игрока Обрад Фимич.
«Сегодня мы достигли договоренности с «Химками» о расторжении контракта Алексея Шведа, — отметил Фимич. — Хотим поблагодарить клуб за плодотворное сотрудничество на протяжении почти шести лет. Сейчас подмосковная команда находится в тяжелом положении, и нам с Алексеем очень бы хотелось, чтобы этот период поскорее закончился. А «Химки» поскорее бы вернулись в Единую лигу ВТБ».
Швед выступал за «Химки» с 2015 года. В составе желто-синих он дважды стал лучшим снайпером Евролиги, а также помог клубу впервые в истории сыграть в плей-офф главного турнира Старого света. На момент приостановки сезона Единой лиги ВТБ-2019/20 «Химки» уверенно лидировали в турнирной таблице.
12 июля стало известно, что «Химки» не примут участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ по причине отсутствия финансирования.
Ранее сообщалось, что Швед подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА.
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