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Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»

10:30
Дмитрий Хвостов. Фото Twitter
Дмитрий Хвостов. Фото Twitter
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Как стало известно «СЭ», разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов подписал контракт с «Нижним Новгородом».

Баскетболист выступал за нижегородский клуб с 2013 по 2016 год. В пятницу «Зенит» объявил о расставании с 31-летним игроком.

В составе сине-бело-голубых Хвостов провел два года. В сезоне-2019/20 защитник был выбран на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

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Сергей Разин все материалы автора

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