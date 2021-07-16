Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде»
Как стало известно «СЭ», разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов подписал контракт с «Нижним Новгородом».
Баскетболист выступал за нижегородский клуб с 2013 по 2016 год. В пятницу «Зенит» объявил о расставании с 31-летним игроком.
В составе сине-бело-голубых Хвостов провел два года. В сезоне-2019/20 защитник был выбран на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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