Гендиректор «Зенита» объяснил важность возрождения Кубка Кондрашина и Белова

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал проведение Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова.

— Насколько для «Зенита» было важно провести Кубок легенд ленинградского баскетбола после трехлетней паузы?

— Для нас это почетное и ответственное мероприятие и одновременно очень важный этап предсезонной подготовки с отличными спарринг-партнерами.

— Это замена «Кубка Невы» или еще один турнир, который проводит ваш клуб?

— «Кубок Невы», который мы провели в прошлом году, был первым в истории предсезонным турниром, организованным «Зенитом». Мы сумели сделать все на высоком уровне, получить необходимый опыт и теперь можем взять на себя ответственность провести Кубок Кондрашина и Белова.

— После первенства школьников на призы БК «Зенит» еще один турнир проводится клубом. Идет планомерное покрытие всего баскетбола в городе?

— Идет плановая работа по развитию баскетбола в регионе совместно со спорткомитетом, системой образования, спортивными школами и региональной федерацией. Мы все делаем одно большое общее дело.

Турнир пройдет 3 и 4 сентября в СК «Юбилейный». Участниками турнира станут «Зенит», ЦСКА, «Парма» и «Нижний Новгород».