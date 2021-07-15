Гендиректор «Зенита» объяснил важность возрождения Кубка Кондрашина и Белова
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал проведение Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова.
— Насколько для «Зенита» было важно провести Кубок легенд ленинградского баскетбола после трехлетней паузы?
— Для нас это почетное и ответственное мероприятие и одновременно очень важный этап предсезонной подготовки с отличными спарринг-партнерами.
— Это замена «Кубка Невы» или еще один турнир, который проводит ваш клуб?
— «Кубок Невы», который мы провели в прошлом году, был первым в истории предсезонным турниром, организованным «Зенитом». Мы сумели сделать все на высоком уровне, получить необходимый опыт и теперь можем взять на себя ответственность провести Кубок Кондрашина и Белова.
— После первенства школьников на призы БК «Зенит» еще один турнир проводится клубом. Идет планомерное покрытие всего баскетбола в городе?
— Идет плановая работа по развитию баскетбола в регионе совместно со спорткомитетом, системой образования, спортивными школами и региональной федерацией. Мы все делаем одно большое общее дело.
Турнир пройдет 3 и 4 сентября в СК «Юбилейный». Участниками турнира станут «Зенит», ЦСКА, «Парма» и «Нижний Новгород».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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