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Бывший защитник ЦСКА Хиллиард подписал контракт с «Баварией»

12:14

Бывший защитник ЦСКА Дарран Хиллиард продолжит карьеру в «Баварии».

28-летний американец заключил соглашение с мюнхенским клубом на один год с опцией продления на еще один сезон.

Хиллиард выступал за ЦСКА с июля 2019 по июнь 2021 года. В составе армейцев он стал победителем Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/basketball/de/news/2021-22/07/hilliard-2022?shortURL=6RnyQ

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Иван Торопцев все материалы автора

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