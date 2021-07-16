Бывший защитник ЦСКА Хиллиард подписал контракт с «Баварией»
Бывший защитник ЦСКА Дарран Хиллиард продолжит карьеру в «Баварии».
28-летний американец заключил соглашение с мюнхенским клубом на один год с опцией продления на еще один сезон.
?????? ?????? ?— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 16, 2021
Welcome to the Bayern Family, @DHilliard6X
? https://t.co/voZaCieWJc#FCBB #FCBB2022 #Kaderupdate @EuroLeague
Хиллиард выступал за ЦСКА с июля 2019 по июнь 2021 года. В составе армейцев он стал победителем Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/basketball/de/news/2021-22/07/hilliard-2022?shortURL=6RnyQ
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