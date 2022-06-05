ЦСКА — «Зенит», финал Единой лиги ВТБ: где смотреть и во сколько начало трансляции седьмого матча

Сегодня, 5 июня, в Москве состоится решающий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, где ЦСКА на своей площадке примет «Зенит». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 3-3. Отметим, что петербургский клуб выиграл две встречи подряд.

Единая лига ВТБ проводится 11 сезонов и 10 раз в этом чемпионате победу одерживал ЦСКА. В последний раз — в 2021 году. «Зенит» четыре раза становился бронзовым призером лиги, но ни разу не играл в финале.

Прямую трансляцию седьмого матча финала ЦСКА — «Зенит» можно смотреть по этой ссылке