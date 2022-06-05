Защитник «Зенита» Бэрон летом перейдет в «Милан»

Защитник «Зенита» Билли Бэрон после завершения нынешнего сезона перейдет в «Милан», сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карчиа.

31-летний Бэрон проводит второй сезон в команде из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 он в среднем набирал 14,3 очка, 2,3 передачи и 1,4 подбора. Показатели в Евролиге — 11,2 очка, 2,2 передачи и 1,7 подбора.

Бэрон занял 5-е место в прошедшем сезоне Евролиги по количеству реализованных трехочковых за матч (2,2).

Напомним, что 5 июня ЦСКА и «Зенит» проведут седьмой, решающий матч в финале плей-офф Единой лиги ВТБ.