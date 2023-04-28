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28 апреля, 21:48

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» — ЦСКА.
Фото ПБК ЦСКА

ЦСКА в гостях разгромил «Локомотив-Кубань» в шестом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 98:75.

В составе армейцев самым результативным игроком стал 21-летний Самсон Руженцев — 14 очков. У краснодарского клуба больше всех набрали Девон Акун-Перселл и Антон Квитковских — 13 очков.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 75:98 (15:27, 14:25, 22:23, 24:23)

Л: Квитковских (13 + 10 подборов), Акун-Перселл (13), Щербенев (9).

Ц: Руженцев (14), Кейкок (13), Курбанов (12), Жан-Шарль (12), Мур (12), Уэйр (11), Швед (10 + 14 передач).

28 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».

Счет в серии: 3-3.

баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
18
9
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