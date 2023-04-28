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28 апреля, 23:55

Райкович: «ЦСКА не мог позволить себе поражение, которое завершило бы наш сезон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (98:75) в шестом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю игроков с сегодняшним выступлением. На нас давил результат, мы не могли позволить себе поражение, которое практически завершило бы наш сезон. Рад, что команда отреагировала правильно. Теперь счет равный, 3-3. Важно, что Никола Милутинов проявил решимость играть, хотя наши врачи не давали ему никаких прогнозов по срокам реабилитации. Он провел 7 минут на площадке и добавил стабильности в нашу игру. Надеюсь, его состояние будет продолжать улучшаться, и он будет помогать нам все больше и больше», — приводит слова Райковича сайт лиги.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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