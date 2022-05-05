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Сегодня, 21:48

Центровой ЦСКА Ивлев выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой ЦСКА Владимир Ивлев выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена, сообщает пресс-служба армейцев.

32-летний россиянин получил повреждение во время тренировки. Обследование выявило у баскетболиста повреждение передней крестообразной связки.

После дополнительных консультаций будет принято решение о необходимости оперативного вмешательства. Сроки восстановления игрока будут корректироваться по итогам промежуточных обследований, однако уже известно, что он не сможет вернуться на площадку в сезоне-2021/22.

В сезоне-2021/22 Ивлев принял участие в 13 матчах ЦСКА в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 2,1 очка и 2,1 подбора за игру.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/ivlev-out-for-season/
БК ЦСКА
Владимир Ивлев
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