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Сегодня, 21:41

Трехочковый Уэйра за 19 секунд до конца четвертой четверти принес ЦСКА победу в первом матче серии с «Локомотивом»

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 93:90.

Победу армейцам принес трехочковый Каспера Уэйра за 19 секунд до конца четвертой четверти.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, у которого 23 очка.

ЦСКА повел в серии до 3 побед со счетом 1-0.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:90 (20:20, 32:23, 24:25, 17:22)

Ц: Швед (23), Уэйр (18), Милутинов (15 + 10 подборов)

Л: Барфорд (18), Ведищев, Макколлум (оба — 15)

Счет в серии: 1-0

5 мая. Москва. «Мегаспорт».

БК ЦСКА
2
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