Трехочковый Уэйра за 19 секунд до конца четвертой четверти принес ЦСКА победу в первом матче серии с «Локомотивом»
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 93:90.
Победу армейцам принес трехочковый Каспера Уэйра за 19 секунд до конца четвертой четверти.
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, у которого 23 очка.
ЦСКА повел в серии до 3 побед со счетом 1-0.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/2 финала
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:90 (20:20, 32:23, 24:25, 17:22)
Ц: Швед (23), Уэйр (18), Милутинов (15 + 10 подборов)
Л: Барфорд (18), Ведищев, Макколлум (оба — 15)
Счет в серии: 1-0
5 мая. Москва. «Мегаспорт».
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