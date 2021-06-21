Антонов продлил контракт с ЦСКА на три года
ЦСКА объявил о продлении соглашения с форвардом Семеном Антоновым.
Новый контракт с 31-летним россиянином рассчитан до лета 2024 года.
Еще три года с Саймоном! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) June 21, 2021
Форвард Семен Антонов (31 год, 202 см) подписал с нашим клубом новый контракт, действующий до лета 2024 года. pic.twitter.com/g3Eyro2a3Y
В сезоне-2020/21 Антонов принял участие в 64 матчах армейцев, набирая в среднем 3,5 очка, 2,1 подбора и 0,6 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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