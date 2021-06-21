Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Антонов продлил контракт с ЦСКА на три года

15:10
Теги:

ЦСКА объявил о продлении соглашения с форвардом Семеном Антоновым.

Новый контракт с 31-летним россиянином рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2020/21 Антонов принял участие в 64 матчах армейцев, набирая в среднем 3,5 очка, 2,1 подбора и 0,6 передачи за матч.

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Экс-защитник датской сборной — о России: «Оздоева и Зобнина не могу назвать игроками высокого уровня»
Украина — Австрия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Стал известен соперник России по 1/8 финала Евро в случае попадания сборной в плей-офф со второго места группы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд