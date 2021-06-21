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«Зенит» подписал защитника из чемпионата Испании

15:27
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«Зенит» объявил о подписании защитника Коннера Фрэнкэмпа.

Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на 2 года.

В сезоне-2020/21 Фрэнкэмп выступал за «Мурсию». В 25 матчах чемпионата Испании баскетболист набирал в среднем 15,7 очков и 3,5 передачи за игру.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/21/konner-frankamp-novyy-igrok-bk-zenit-/

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Иван Торопцев все материалы автора
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