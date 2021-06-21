«Зенит» подписал защитника из чемпионата Испании
«Зенит» объявил о подписании защитника Коннера Фрэнкэмпа.
Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на 2 года.
?? Please, welcome! @CFrankamp23 is a New Player of Our Club.https://t.co/MwgsnQsy11 pic.twitter.com/khJdrAr2xb— Basketball club Zenit (@zenitbasket) June 21, 2021
В сезоне-2020/21 Фрэнкэмп выступал за «Мурсию». В 25 матчах чемпионата Испании баскетболист набирал в среднем 15,7 очков и 3,5 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/21/konner-frankamp-novyy-igrok-bk-zenit-/
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